Мы должны были это заработать. Дочь Майкла Джексона рассказала о детстве и воспитании

Дочь покойного поп-певца Майкла Джексона 23-летняя Пэрис поделилась подробностями о своем детстве. Об этом она поговорила с изданием Evening Standard.

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Наследница короля поп-музыки сказала, что у нее и ее братьев было "привилегированное" детство, однако знаменитый отец воспитывал в своих детях "сильные моральные качества".

"Когда дело касалось таких вещей, как покупка игрушек или поездки на аттракционах, мы должны были это заработать. Нам повезло, что отец нас воспитывал правильно. Он мог сказать: "О, ты хочешь, чтобы я купил тебе пять игрушек? Отлично, тогда прочитай пять книг, а я проверю тебя по этим книгам"", — вспомнила дочь исполнителя.

Несмотря на то что Джексон стал знаменитостью мирового масштаба, он, по словам Пэрис, всегда оставался сдержанным в отношении своего успеха. Она добавила: "Конечно, мы с братьями всегда были большими поклонниками его творчества, но он всегда очень скромно относился к этому".

В июне прошлого года дочь Майкла Джексона в ходе собственного шоу рассказала об удовольствии от травмирования себя. Наследница поп-звезды призналась, что начала калечить себя после смерти отца.