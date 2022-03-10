Мы, говорящие по-русски, тоже чувствуем удар. Барышников и Акунин призвали жертвовать на помощь Украине

В сети идет кампания "Настоящая Россия" по сбору пожертвований, направленных на помощь украинским беженцам. К ней уже присоединились писатель Борис Акунин, танцовщик Михаил Барышников и экономист Сергей Гуриев.

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"Диктатор, который сейчас находится у власти в Российской Федерации, развязал преступную войну, - говорится в обращении инициаторов кампании. - Ужас, обрушившийся на наших родственных людей в Украине, становится настоящей гуманитарной катастрофой. Сотни тысяч украинцев, которые потеряли свои дома, средства к существованию, своих близких и даже свою жизнь, несут на себе всю тяжесть удара.

Но все мы, говорящие по-русски и принадлежащие к русскому культурному миру, тоже чувствуем удар. Само слово "русский" стало ядовитым.

Большинство из нас далеко от конфликта и от России. Мы можем быть бессильны остановить этот кошмар, но мы не имеем права бездействовать.

Количество беженцев будет расти. Гуманитарная ситуация будет ухудшаться. Самое меньшее, что мы можем сделать, это помочь людям, спасающимся от того ужаса, который Путин затеял от имени России.

Настоящая Россия больше, сильнее и долговечнее Путина. Эта Россия живет и переживет его. Диктатор воюет не только с Украиной, но и с большей частью своей страны. Он душит будущее России.

Давайте докажем всему миру, что Путин не говорит и не действует за всех россиян. И давайте докажем себе, что мы способны на реальные конкретные дела, а не на слова. Давайте поможем нашим украинским друзьям".