“Мы по-прежнему хорошие друзья”. Роберт Килис рассказал о расставании с экс-министром Илзе Винькеле

Экс-министр образования Латвии социоантрополог Роберт Килис дал откровенное интервью самому читаемому в стране латышскому журналу «Ieva», в котором, среди прочего, сообщил, что в настоящее время живет один

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интервью журналу Килис рассказал, что бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле все еще заботится о нем и они продолжают дружить, но больше не живут вместе. Поэтому теперь Килис снимает небольшую квартиру и живет один.

Килис признался, что за последние два года, после серьезного падения с лестницы, он восемь месяцев буквально прожил в больницах. В тот период он жил вместе Винькеле. И сейчас в его жизни есть сложные моменты, но ему все еще помогает не только бывшая партнерша, но и бывшая жена Агита с сыном.

"Я высоко ценю всю медицинскую и психологическую помощь, которая мне оказывается. Происходит много хорошего", — признается Роберт, который уже перенес две операции на черепе и в настоящее время радикально меняет свой образ жизни, потому что в июне он оказался в инвалидной коляске. Он также признается, что ему нельзя употреблять алкоголь.

На вопрос журналиста, живет ли он сейчас один, Роберт Килис отвечает: "Да, я снял небольшую квартиру. Илзе съехала, но мы часто встречаемся, гуляем. Мы по-прежнему хорошие друзья. Для меня это важно и очень поддерживает. Хочется пожелать, чтобы и у других были такие отношения с людьми", — говорит Килис, признаваясь в интервью, что все еще любит Илзе.