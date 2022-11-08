Мы постоянно боялись. Музыканты Little Big рассказали, почему уехали из России и как им живется в США

После вторжения РФ в Украину, Little Big выпустила антивоенный клип Generation Cancellation, после чего музыканты вынуждены были покинуть Россию. Во время гастролей по Германии Софья Таюрская и Илья Прусикин побеседовали с DW о том, почему они уехали из России, где живут и работают сейчас, как относятся к войне РФ против Украины и почему подвергаются жесткой критике и оскорблениям в соцсетях.

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Мы сейчас в Кёльне. Через считанные часы начнется ваш концерт. Я так понимаю, что это первый антивоенный тур после того, как вы покинули Россию?

Илья Прусикин: Я скажу, что это первый тур за три года. Сначала пандемия, потом война и потом шесть месяцев тотальной депрессии.

Вы сейчас в Лос-Анджелесе базируетесь?

Не базируемся, уже живем. Все, обратной дороги просто нет, к сожалению.

А в какой момент вы поняли, что нужно уезжать? У вас были сомнения, может быть, все-таки остаться в России и пытаться что-то делать, как Юрий Шевчук, в творческом плане и в плане продвижения своей антивоенной позиции?

Это было странное утро, 24 февраля. Я просыпаюсь от того, что Соня сидит надо мной и смотрит на меня испуганными глазами. Я говорю: "Ты чего?". Она отвечает: "Война началась". Я спрашиваю: "С кем?". А она говорит: "С Украиной". Я: "Ты что? Иди спать". А у нее испуганные глаза, как будто бы она увидела какой-то кошмар. И говорит: "Да ты посмотри". Я начинаю смотреть и в ту секунду понимаю, что это все.

То есть, было понятно, что дальше бороться, как-то продвигать свою антивоенную позицию нельзя?

Я скажу так, имеет смысл бороться с системой, когда она есть. Но когда тебе за два дня до всего этого говорят: "Какая война с Украиной? Да я вас умоляю! Это какие-то бредни". И потом вот на тебе - но только теперь уже говорят: "Так это же не война". Они просто подменяют понятия, подменяют слова. То есть, там нет системы, там каждый сам по себе. Есть группки людей, которые делают все, что они хотят.

Но ты же это не 24 февраля понял?

Именно вот это, что система отсутствует, я понял 24-го. Точнее говоря, когда я размышлял вот в эти день-два, находясь в какой-то прострации. Вот тогда начал складывать пазлы и понимать - а, вот оно что.

24 февраля, когда все началось, вы сразу же выкладываете свой первый антивоенный пост в Instagram. После этого, насколько я помню по вашим прошлым интервью, вам был какой- то звонок. Что это было за звонок? Откуда?

Звонят и говорят, что надо убрать пост.

А кто?

Это непонятно. Мы же не знаем, они не представляются.

С анонимного номера и железным голосом вам говорят…

Нет, не железным. Наоборот, таким добрым.

Софья Таюрская: Очень мягким мужским голосом: "Тебе это не надо, удали. Ты же понимаешь, что у тебя будут проблемы".

И что вы отвечаете?

Илья Прусикин: Я говорю, что нет.

А они?

Они говорят, что будут проблемы. А я говорю - хорошо. И кладу трубку. Когда мы уехали, мы выложили второй пост: "Нет войне". И опять звонят с того же номера. Я тогда сказал: "О, а вот теперь я не буду брать трубку, потому что я знаю, что мне будут угрожать". Следовательно, если я не взял, то мне не угрожали. И нет вот этого страха.

А могу спросить, почему под этими постами отключены комментарии? Чтобы просто не удалять хамские высказывания или нет?

Пригожинские "фабрики троллей" работают очень сильно. Они создают впечатление, что как будто бы все вокруг за войну и что ты как будто не такой, как все. И люди очень многие ведутся на это. Это же одна из тактик пропаганды.

Вот, кстати, о тактике пропаганды. О тех артистах, которые сейчас уехали, и о вас, в том числе, пропаганда очень четко подает такой сигнал: вот эти, кто уехали, они там сидят, доедают последние бублики, и вообще никому они не нужны, ничего они не зарабатывают и очень сильно хотят вернуться назад, потому что здесь у них все. Насколько это чушь и насколько - правда?

Илья Прусикин: Я не знаю, откуда они берут такую информацию.

Софья Таюрская: Они ее создают, они придумывают ее, да.

А как у вас обстоят дела?

Ну, конечно, хуже, чем было. Мы оставили все. Мы начали жизнь с чистого листа. То есть, мы уже не такие богатые, как были. Мы потратили все на команду, и вот сейчас мы ездим по турам, как лет шесть назад.

А какой сейчас состав Little Big? Кто в команде?

Есть сценическая команда, есть за сценой, есть операторы за кадром. Из того состава, который на сцене выступал до войны, двое осталось.

Что с остальными?

Остались (в России. - Ред.)

Аудитория у вас поменялась?

Илья Прусикин: Вообще нет. По крайней мере на Кипре в основном была русская аудитория, вчера в Гамбурге - только немцы.

Да ладно...

Софья Таюрская: Всегда в Европе было удивительно, что на наши концерты практически никогда не ходили русские.

Илья Прусикин: Мы же изначально стали популярными в Европе.

Софья Таюрская: Во Франции у нас были первые концерты с 2014 года. Я вчера как раз сказала такую фразу, что неизменным осталось то, что русские по-прежнему не ходят на наши концерты в Европе.

Илья Прусикин: Там были пара русских ребят, пара украинских. Мне кажется, человек 20-30 было.

Хочу про ваш трек и клип поговорить. Это ваш первый, громкий антивоенный манифест. Если у него была какая-то цель, то она достигнута?

Илья Прусикин: На 100% это было наше высказывание, чтобы наша аудитория понимала, что мы за добро.

Как вы думаете, вообще успешность этого клипа какова, как вы ее оцениваете?

Илья Прусикин: Мы не оцениваем.

Софья Таюрская: Это же высказывание, его нельзя оценивать.

Илья Прусикин: У нас не было цели добиться больших просмотров. Если бы была такая цель, я бы вам сказал, допустим, что мы достигли 20% от желаемого результата.

Софья Таюрская: Цель была только одна - высказаться.

Но вы же отслеживаете реакцию на этот клип?

Да, я могу сказать, что пропаганда со всех сторон пыталась сделать из этого клипа то, чем он не является. Но мне кажется, что здравомыслящие люди все поняли правильно,

Илья Прусикин: Там все очень понятно. Если посмотреть внимательно и если не делать так, как это делает пропаганда, когда цепляется и вне реальности преподносит это свое видение.

Вот в этом же вас и обвиняют, что вы якобы отрабатываете чуть ли не методичку Кремля, что такой Запад плохой, пичкает Украину оружием. Мальчик с рюкзаком в клипе - что это?

Это ребенок и ему дают ракеты. Ты понимаешь?

Я понимаю. Но вот этот образ...

Города бомбят, умирают дети. Это простая аллегория. Почему-то считают, что этот мальчик олицетворяет Украину. Я не знаю, почему. Россию представляют как мать, да? Я нигде не слышал, чтобы Украину представляли как сына или как маленького мальчика. Ты слышала такое? Нет. Так почему тогда это связывают? И самое смешное, что мы взяли эту идею у украинского художника - Мистера Брауна Грина. Он нарисовал это. Что убивают детей.

Но, смотри, тут в чем еще претензия - у вас был предыдущий клип и в нем достаточно четко, прямо вот один в один Ким Чен Ын - образ абсолютно считываемый - спит с этой атомной бомбой в обнимку. Почему здесь вы не сделали каких-то героев, которые похожи на Путина, Шойгу, Симоньян?

Очень просто могу ответить, потому что Ким Чен Ын мне ни х... не сделает.

А Путин тебе сделает?

А ты знаешь, сделает он или нет? Помнишь, мы говорили он непредсказуемый.

Ты боишься?

Я только сейчас начинаю переставать бояться. Мы до сих пор не можем поверить в то, что мы можем жить в стране, где ты не боишься. А раньше мы постоянно боялись. Мы боялись ездить за рулем. У нас юристы проверяли каждый клип, чтобы нас не посадили. Мы жили в такой стране, мы привыкли бояться.

Но сейчас вы уже не там.

Только сейчас мы начинаем не бояться. Мы на концертах говорим, что мы думаем. Все это произошло не сразу. Мы когда писали клип, нашли самого похожего на Путина. Если ты уберешь маску, то это будет какой-то мужик. А так это - дорисуй себе.

В том-то и дело, что разные люди по-разному дорисовывают..

Пожалуйста, это их проблема. Я художник. Ты меня спрашиваешь, какой смысл? Я впрямую говорю - это Путин. А мне говорят нет, это не Путин. Но я художник, я так вижу. Это же не политическое высказывание, это художественное. А мое политическое высказывание в тот же день было на CNN, на ВВС и так далее. То есть, я художник, а мне говорят - нет, ты должен делать это так и так. И это меня сильно бесит. Почему я должен делать так? Кому я что должен? Я делаю музыку, я делаю клипы. Я захотел так сделать. Я напрямую говорю - это Путин. Все.

Софья Таюрская: Очень тяжело, когда ты вроде бы уже определился, у тебя все хорошо и понятная позиция, и тебя постоянно толкают в какие-то провокации, пытаются тебе сказать - нет, не ври нам, ты на самом деле за Кремль. Но, смотри, есть просто факты. Мы лишились дома, мы лишились работы, мы лишились друзей, страны, всего. Мы полностью перелопатили свою жизнь. Мы вынужденно бежали, собрав свои два чемодана, не имея никаких гарантий.