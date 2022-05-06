"Мы заживем еще лучше!" Иван Дорн рассказал DELFI о будущем Украины
Foto: DELFI

12 мая в Риге пройдет концерт украинского исполнителя Ивана Дорна. А 5 мая он открывал в Таллине фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week 2022. Накануне мероприятия наши коллеги в Эстонии поговорили с Дорном о войне, беженцах и будущем Украины.

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"Вся эта история — временная, мы скоро вернемся домой, — уверен музыкант. — Мы заживем еще лучше! Будем в прекрасной стране, с отличным светлым будущем. Мы будем примером настоящей свободы в мире".

Обращаясь к соотечественникам, Дорн напомнил, чтобы они и в других странах прославляли свою культуру и были примером. "Чтобы о нашей культуре говорили, передавали наши ДНК, рассказывали про историю, про наше стремление к независимости".

Полностью интервью смотрите в видео.

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