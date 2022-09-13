На 92-м году жизни скончался выдающийся французский режиссер Жан-Люк Годар
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Умер французский режиссер Жан-Люк Годар, один из основоположников "новой волны". Ему был 91 год. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на близких режиссера.

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Годар является одним из основоположников французской "новой волны". Его фильмы 1960-х годов оказали значительное влияние на мировое киноискусство.

Стиль французской "новой волны" присутствовал в его дебютном фильме 1959 года "На последнем дыхании", где главные роли играли актеры Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Он также снял такие фильмы, как "Маленький солдат", "Безумный Пьеро" "Карабинеры", "Две или три вещи, которые я знаю о ней", "Мужское – женское", "Уикенд", "Ветер с Востока", "Как дела".

В 2011 году Жан-Люк Годар был удостоен премии "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.

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