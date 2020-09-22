На 99-м году жизни умерла мать Сильвестра Сталлоне
Foto: instagram.com/officialjackiestallone

Жаклин Сталлоне - мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне - скончалась в возрасте 98 лет, сообщает таблоид TMZ. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

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Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Известно, что ее отец происходил из семьи иммигрантов, приехавших в США из Одессы в 1888 году.

Жаклин занималась астрологией, была танцовщицей и продвигала женский рестлинг. Даже в преклонном возрасте женщина старалась регулярно заниматься физкультурой и посещала спортзал. Была также известна чрезмерной любовью к пластическим операциям.

Помимо Сильвестра Сталлоне Жаклин вырастила сына Фрэнка Сталлоне и дочь Тони Д’Альто, которая умерла в 2012 году от рака легких.

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