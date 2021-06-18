На что пошла Кейт Миддлтон, чтобы стать женой принца Уильяма
Foto: Vida Press

Биограф королевской семьи Том Куинн рассказал изданию Mirror, что в молодости герцогиня Кембриджская Кэтрин изменила внешность и поведение ради брака с принцем Уильямом.

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В 2010 году герцог Кембриджский Уильям сделал Кэтрин предложение во время отпуска в Африке. Однако, как сообщил писатель, Миддлтон начала готовиться к свадьбе задолго до замужества и помолвки. "Кейт еще до свадьбы начала полностью менять свой гардероб. Ее одежда начала отражать сдержанность и скромность, чтобы люди могли увидеть эти качества в ее характере. Я думаю, она хотела поскорее стать женой Уильяма, и начала меняться, чтобы заранее быть к этому готовой", — рассказал Куинн в документальном фильме William & Kate ("Уильям и Кейт").

По словам эксперта, до встречи с принцем Миддлтон выглядела иначе. Он добавил, что, помимо внешности, Кэтрин начала работать над манерами и вести себя так, как подобает будущей королеве.

Отношения Миддлтон и герцога Кембриджского начались в 2003 году. Уильям сохранял их связь в тайне, поскольку хотел убедиться в том, насколько серьезными являются их отношения. Никто не знал о связи до 2004 года, когда пару заметили на семейном ужине на горнолыжном курорте.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались на протяжении семи лет. В 2009 году в СМИ герцогиню Кембриджскую прозвали Waity Katie ("Ждущая Кэти"), так как ее возлюбленный за шесть лет отношений не сделал ей предложение. "Мать Кейт Кэрол была этим очень обеспокоена. Ее дочери было около 30 лет, а на ее пальце все еще не было кольца", — поделилась королевский корреспондент Кэти Николл в интервью для журнала Vanity Fair.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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Кейт Миддлтон принц Уильям
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