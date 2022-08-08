На дружеской ноте. Неожиданно завершился роман Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона

Одна из самых обсуждаемых пар знаменитостей последних лет — Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон — неожиданно расстались после девятимесячного романа, что стало главной обсуждаемой новостью на минувших выходных. Светская львица и популярный комик расстались на дружеской ноте, сообщает CNN.

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Дэвидсон и Кардашьян объявили о своем романе в марте этого года, а в мае впервые прошли вместе по красной дорожке. Пара встречалась с октября 2021 года. Инициатором этих отношений стала сама 41-летняя Кардашьян — она позвонила продюсеру шоу "Субботним вечером" и попросила номер телефона юмориста, после чего отправляла ему сообщения. Дэвидсон моложе Кардашьян на 13 лет — ему 28.

Официальная версия, которая была озвучена: причина разрыва отношений — расстояние. В последнее время Дэвидсон проводил много времени в Австралии на съемках фильма, в то время как Ким занималась детьми и управляла своим бизнесом в Лос-Анджелесе.

Как сообщает издание Page Six, наиболее близкое к семье Кардашьян, настоящей причиной разрыва стала разница в возрасте партнеров.

"Питу 28 лет, а Ким 41 год — у них очень разные приоритеты в жизни. Пит спонтанен и импульсивен и хочет, чтобы она немедленно прилетела в Нью-Йорк или где бы он ни был. Но у Ким четверо детей, и это не так просто сделать. Ей нужно сосредоточиться на них. Ким — преданная мать, и ее дети всегда будут для нее на первом месте. Она хочет и нуждается в гармонии дома и в своей жизни", — прокомментировал источник.

Союз Кардашьян с рэпером Канье Уэстом, от которого она ушла после девяти лет брака, до сих пор официально не расторгнут. По информации издания Page Six, Канье Уэст никак не повлиял на принятое парой решение, он и Ким продолжают улаживать вопросы, связанные с разводом и воспитанием детей.