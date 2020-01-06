Не так давно в Сети появилась новость о том, что накануне новогодних праздников актриса Кристина Асмус слегла в больницу с острой кишечной инфекцией. Впрочем врач-психотерапевт считает, что знаменитость просто перенервничала.

Совсем недавно Кристина поделилась с поклонниками новым снимком. В кадре артистка и улыбается, и выглядит румяной, однако народ заволновался, увидев, насколько сильно похудела их любимая знаменитость. Если раньше супругу Гарика Харламова можно было назвать худощавой, то теперь девушка скинула еще несколько килограммов.

"Болезнь, которую перенесла Кристина Асмус, это история не только про бактерии и инфекции. Совершенно очевидно, что на фоне травли, которую ей устроили в уходящем году, "в ход пошла" психосоматика", – высказался в интервью изданию "7дней" психотерапевт Евгений Крайнов.

Стоит отметить, что психосоматические нарушения, несмотря на их большую взаимосвязь именно с психическим состоянием человека, в основном оказывают влияние на физическую составляющую организма. В случае, когда индивидуум переживает по тому или иному поводу, в первую очередь, расстраивается работа кишечной системы, появляются головные боли и другие симптомы. Кроме того, науке известны факты, когда люди с тяжелыми депрессивными расстройствами оказывались в группе риска возникновения онкологии.

"Такие эмоциональные атаки способен отражать только очень сильный человек, а Кристина – девушка хрупкая не только внешне, но и ранимая внутри. Сейчас ей стоит проводить больше времени дома, с близкими, и стараться не нервничать", – посоветовал актрисе медик.



