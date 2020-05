Британская актриса Джуди Денч стала самым пожилым человеком, появившимся на обложке модного журнала Vogue. Сейчас звезде фильмов о Джеймсе Бонде 85 лет.

В своем интервью изданию она призналась, что стареть нелегко, и выразила недоумение тем, что некоторые говорят, что 80 лет — это те же 70 или 60. При этом на вопрос журналиста о том, как она относится к пенсии, актриса прокричала: "Нет! Нет! Нет! Не используйте это слово в моем доме! Вымойте рот!" Она также отклонила мысль об уходе со сцены и экрана.

Дочь актрисы рассказала журналу, что съемка для Vogue придала уверенности ее матери. "Она вернулась с фотосессии, буквально думая, что она Бейонсе", — смеясь, отметила женщина.

Денч поделилась и тем, что сделала первую татуировку со словами "Carpe diem" ("Лови момент") в свой 81 день рождения.

Она также прокомментировала свою игру в мюзикле "Кошки", который в 2019 году вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Некоторые пользователи Twitter тогда обнаружили сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными. Денч сказала, что ей не понравилась героиня, которую она играла, поэтому потом она даже не посмотрела полный фильм.

В июне прошлого года Джуди Денч поддержала обвиненных в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Она сказала, что осуждает поведение коллег, однако ее беспокоит то, что из-за скандалов их работа будет забыта. Денч отметила, что своим успехом во многом обязана Вайнштейну, а Спейси очень поддержал ее после смерти мужа Майкла Уильямса в 2001 году.

For the June 2020 issue of British Vogue, Dame Judi Dench, at 85, makes history as the oldest person ever to star on the cover of Vogue. Photographed prior to the coronavirus pandemic by Nick Knight and wearing @dolcegabbana. Read the full interview now: https://t.co/6kIIBZPR7G pic.twitter.com/3XcyLXEOzx