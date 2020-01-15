Vida Press
Foto: Vida Press

Российская актриса Светлана Ходченкова, которая 21 января отметит 37-летие, не устает радовать подписчиков в соцсетях снимками.

Но если обычно артистка публикует повседневные моменты и фотографии рекламных съемок, то в последние несколько дней она порадовала поклонников более откровенными кадрами.

Сначала Светлана показала свои занятия танцами на пилоне, которыми она увлекается уже несколько лет. И успех очевиден - актриса удерживает тело на шесте благодаря силе одной ноги. В комментариях свое восхищение высказали многие знаменитые коллеги Светланы - Сергей Безруков, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Рената Литвинова и другие.

Затем она показала два снимка, явно говорящие о том, что Ходченкова отдыхает на теплом курорте - в бикини и лицо без макияжа крупным планом. И выглядит она превосходно.

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A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Jan 7, 2020 at 6:08am PST

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A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Jan 14, 2020 at 10:09pm PST

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A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Jan 15, 2020 at 12:38am PST

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Светлана Ходченкова

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