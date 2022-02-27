"Началась охота на ведьм!" Интарс Бусулис и Prāta Vētra ответили на обвинения в "кокетстве с врагом"

Телеведущая Байба Сипениеце обвинила Интара Бусулиса и Prāta Vētra в том, что своей концертной деятельностью в России они фактически стали соучастниками военных действий российской армии в Украине. Музыканты ответили ей через свои аккаунты в Инстаграмах.

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26 февраля Во время протеста у посольства России теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре обратилась к представителям латвийского шоу-бизнеса, гастролировавшим раньше в России: "Это очень хороший урок для всех нас, и здесь я хочу обратиться к своим коллегам, шоу-бизнесу, тем, кто ездил и обслуживал олигархов, они нагнетали ситуацию, они тоже виновны, и я уже говорила в 2014 году, что нельзя кокетничать с врагом, потому что, приезжая и выступая на их вечеринках, обслуживая их, вы давали им ощущение, что они нормальные. Вот результат".

Foto: DELFI

"И не надо, Prāta Vētra, сейчас приходить на концерт, подниматься на сцену и делать вид, что ничего не было. Вы — тоже виноваты. Интарс, ты тоже виноват и вся ваша команда. И здесь мы стоим перед лицом катастрофы, это только потому, что ваша рубашка была ближе к вашей совести. К сожалению, это так, и мы можем теперь только просить высшие силы, чтобы мы выжили, чтобы разум смог победить", — заявила Сипениеце-Гаваре в эфире LTV.

Обвиненные певцы ответили телеведущей через свои аккаунты в Инстаграмах.

Интарс Бусулис: "Осуждаю агрессию Путина!"

"Я больше никогда не буду тот Интарс, которого вы знали вчера. Как и многие из вас, — написал Бусулис. — Я считал, что музыка, как и экономические связи, дипломатия, помогает налаживать отношения и дает надежду на лучшее будущее, но теперь надо быть абсолютно ясным в своих посланиях и делах. Это трагедия и для России, и для Украины. Я осуждаю агрессию Владимира Путина на Украине. Я склоняю голову перед боевым духом украинской армии и призываю к прекращению войны!!"

В своем видеообращении Интарс сказал: "У нас прекрасный день, светит солнце, голубое и мирное небо, а в Украине идет война, люди почти во всех регионах страдают от развязанная кровавым режимом Путина. Но и в Латвии все еще есть люди, которые ищут виноватых. И по словам Байбы Сипениеце (прости меня, Байбочка) выглядит, что они найдены — в лице Prāta Vētra и Интарса Бусулиса.

Верю в победу здравого смысла, мы найдем ответы на непонятные нам вопросы. Мы в смятении, мы не знаем, что делать и что с нами происходит, но в это время надо держаться вместе — плечо к плечу — социализироваться, пытаться все это осмыслить. Мне кажется, нам надо перестать ссориться и обвиненять друг друга, а рука к руке, плечо к плечом, стараться каким-то образом помочь Украине. Нет войне, свободу Украине!"

Ренарс Кауперс: "Мы всегда думали, что спорт и культура развивают дружбу!"

Foto: DELFI

Солист Prāta Vētra Ренарс Кауперс заявил, что на его душе смятение после того, как началась публичная "охота на ведьм" — телеведущая Байба Сипениеце обвинила в войне на Украине Prāta Vētra и Интарса Бусулиса, которые ездили с концертами в России и участвовали в концерте в поддержку Украины у посольства.

"У меня вопрос: правда, кто-то приватизировал сочувствие и поддержку людям, которые попали в несчастье?! Разве это не может делать любой, кто это чувствует и хочет делать? Второе: разве правда, что спорт, культура и искусство — не те сферы, которые развивают дружбу между людьми? Все те годы, которые мы концертировали в России, мы ездили и в Украину. И всегда думали, что это нечто хорошее. В-третьих, я думаю, почему это не было сказано напрямую кому-то из нас? Байба, мы же хорошо знакомы?! Мы же совсем недавно встретились в магазине Olimpija?! У нас был чудесный милый разговор. И ты не упомянула тот факт, про который ты теперь так громко говоришь. Большое негодование надо сразу проговаривать…"



24 февраля Prāta Vētra сообщила о приостановке большого тура по России, запланированного на весну этого года, о чем сообщила в официальном русскоязычном аккаунте в Instagram без пояснения причин.

"Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура BrainStorm "Год без календаря", включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве, — говорится в публикации. — Увы, обстоятельства сильнее нас".

Перед этим в соцсетях развернулось бурное обсуждение, должны ли музыканты показать позицию. В дебатах на Twitter появился и министр обороны Артис Пабрикс, который предложил Prāta Vētra вместо России выступить для украинских солдат или латвийских военнослужащих в Косово.

Менеджер группы Айя Аушкапа на запрос DELFI не стала говорить о причинах, но отметила, что решение о переносе было принято не сиюминутно: "Это не происходит нажатием одной кнопки. Надо понимать, что на другой стороне живые люди, купившие билеты. Есть и третьи вовлеченные стороны — концертные площадки, рекламодатели и другие партнеры по сотрудничеству, все они несколько месяцев трудились, чтобы мероприятия состоялись".