Над сыном принца Гарри и Меган Маркл нависла угроза похищения

Бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кен Уарфе, бывший сотрудник лондонской полиции, отвечавший за охрану принцессы Дианы, дал интервью телепрограмме Good Morning Britain. Он считает, что существует серьезная опасность похищения Арчи на фоне шумихи, вызванной отказом его родителей от королевских привилегий.

По словам Уарфе, королеве Елизавете II и отцу принца Гарри, принцу Чарльзу, следует задуматься о финансировании охраны Гарри и Меган из собственных средств. По его словам, это не будет беспрецедентным шагом, поскольку королева субсидирует охрану дочерей опального принца Эндрю, принцесс Беатрисы и Евгении.

Бывший охранник также добавил, что безопасность Гарри и Меган не следует доверять частным фирмам. Он связал гибель принцессы Дианы с тем, что ее перестала охранять полиция. "Мы знаем, что случилось с Дианой в 1997 году из-за того, что ей тогда не выделили достаточной охраны", — заметил он.

Ранее сообщалось, что круглосуточная охрана принца Гарри, Меган и Арчи обходится британским налогоплательщикам в один миллион фунтов стерлингов в год. Другие источники называют суммы до 20 миллионов фунтов стерлингов в год. В январе Канада взяла на себя часть расходов, однако после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит охрану семьи.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Более 90 процентов зрителей телепрограммы Good Morning Britain, участвовавшие в интернет-опросе, высказались против расходования средств налогоплательщиков на обеспечение безопасности Гарри, Меган и Арчи.