"Надоело ловить Малахова за язык". Анатолий Вассерман обвинил телеведущего во лжи
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что телеведущий Андрей Малахов постоянно перевирал высказывания героев его программы во время эфира. С обвинениями во лжи в адрес ведущего ток-шоу "Прямой эфир" он высказался в комментарии изданию "Собеседник".

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"Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!" — подчеркнул эрудит.

По словам Вассермана, он в прошлом участвовал в передачах ведущего, но вскоре ему надоело на них присутствовать даже в качестве эксперта. "Сейчас я просто отказываюсь участвовать в его программах", — пояснил публицист.

Он отметил, что многие зрители любят наблюдать за тем, как "на их глазах ворошат грязное белье". Ведущий объяснил, что с коммерческой точки зрения проекты, подобные ток-шоу Малахова, выгодны каналам, поэтому вряд ли их будут закрывать.

При этом Вассерман призвал не вводить цензуру в отношении подобных телепередач. Эрудит уверен — так скандальные шоу "будут привлекать только еще большее внимание". "Закроешь одну программу, а на ее месте вырастут две новые, которые будут еще противнее!" — заключил публицист.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Анатолий Вассерман Андрей Малахов
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