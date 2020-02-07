Нагиев ответил на заявление Жан-Поля Готье о некрасивых российских мужчинах
Foto: Sputnik/Scanpix

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал заявление модельера Жана-Поля Готье о "некрасивости" российских мужчин. Его слова приводит Nation News.

По мнению Нагиева, мужская красота — это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. "Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы", — пояснил он. В связи с этим актер пожелал себе и другим мужчинам думать головой, ориентироваться на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе и понимать, что есть куда стремиться и о чем мечтать.

Нагиев добавил, что генетически передается не только внешность, но и культура. "У Жванецкого прекрасно сказано, что образованные люди живут дольше, живут лучше. Отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитании, наверное, сказывается во внешнем виде людей", — заключил артист.

Ранее высказывание Готье прокомментировал историк моды Александр Васильев. "Он абсолютно прав. У нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически", — сказал Васильев.

6 февраля в эфире программы "Модный приговор" Готье пожаловался на отсутствие в России красивых манекенщиков при большом числе симпатичных женщин-моделей. Модельер объяснил это тем, что русские мужчины "мачистые", а женщины "стараются нравиться".

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