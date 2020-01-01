Накануне Нового года Заворотнюк обратилась к поклонникам

Актриса Анастасия Заворотнюк на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении года.
В публикации также содержатся пожелания здоровья и благополучия от актрисы и ее семьи.
Автор поста желает счастья и исполнения желаний в новом году.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️