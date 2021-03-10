"Наконец-то выговорились". Как в Британии реагируют на интервью Меган и Гарри

Вечером 7 марта на телеканале Си-би-эс вышло полуторачасовое интервью герцогини Сассекской Меган и ее супруга принца Гарри. Великобритания посмотрела его только вечером 8 марта, но по ажиотажу его уже можно сравнить с легендарным интервью принцессы Дианы в 1995 году.

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Меган - как и мать принца Гарри 26 лет назад - жаловалась на невыносимые условия жизни в королевской семье.

Что говорят эксперты и друзья

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал интервью оглушительным.

Его коллега с телеканала CNN Макс Фостер говорит: "Они наконец-то выговорились. После всех строгих ограничений, которые накладывает жизнь во дворе, мы видим, какое облегчение и счастье они сейчас чувствуют".

Биограф принцессы Дианы и бывший редактор издания Vanity Fair Тина Браун назвала интервью "криптонитом для королевской семьи" (это вымышленное вещество из вселенной комиксов, оно делает супергероев уязвимыми).

Эксперт по королевской семье Пенни Джуниор говорит, что интервью стало очень серьезной атакой на весь институт королевской семьи: "Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом ручную гранату".

Еще один эксперт, Ингрид Севард, добавляет: "Это было самое ужасное осуждение королевской семьи, я просто никогда не слышала подобного".

Давний приятель герцогини Сассекской Дин Скотт призвал очень четко разделять семью королевы и сам институт монархии.

"Меган всегда только хвалила королеву и остальных членов семьи, - говорит он. - Но во дворце есть и официальные лица, которые и отвечают за создание института. Вот они-то в этом интервью и выглядят хуже всех".

Что говорят об обвинениях в расизме

Это был один из самых скандальных моментов интервью - в Великобритании нулевая толерантность к любым проявлениям расизма, это часть политики государства.

Меган Маркл сказала, что у членов королевской семьи были опасения о том, насколько темной будет кожа ее сына Арчи, когда он родится. Принц Гарри подтвердил, что такой разговор был, но наотрез отказался назвать его участников.

Только после эфира, отвечая на вопрос Опры Уинфри, он сказал, что к тому разговору не было причастно старшее поколение семьи: королева и принц Филипп.

Министр по делам детей в правительстве Бориса Джонсона Вики Форд сказала, что в британском обществе места расизму нет.

Депутаты от Лейбористской партии потребовали, чтобы королевский двор провел расследование инцидента.

"Когда Меган Маркл обвинили в буллинге по отношению к слугам, двор немедленно анонсировал расследование. Просто предвкушаю такое же, но теперь о цвете кожи ребенка", - заявила депутат Надя Уиттом. Его коллега по партии Кейт Грин назвала инцидент крайне серьезным и требующим полного расследования.

За королевскую семью вступился ее бывший пресс-секретарь Чарльз Энсон. Он сказал, что двор очень далек от идей расизма. "Расизм свойственен, скорее, медиа или социальным сетям", - говорит Энсон.

Что говорят таблоиды

Таблоиды были одной из веских причин отъезда из Великобритании Гарри и Меган. Они писали про герцогиню в ежедневном режиме, противопоставляли постоянно что-то делающую не так Меган и идеальную - по их оценке - герцогиню Кембриджскую Кейт, жену принца Уильяма, старшего брата Гарри.

Передовица газеты Sun гласит: "Меган и Гарри утверждают, что королева ЗАТОЧИЛА их, отменив ночевку в Сандрингеме, чтобы обсудить Мегзит". Речь о той части интервью Меган и Гарри, где они рассказали, что Елизавета II долгое время избегала встречи с ними, чтобы обсудить условия их отъезда.

Газета говорит, что Меган и Гарри шокировали всю нацию своим интервью.

Еще один таблоид Daily Mail провозглашает: "Принц Гарри размахивает ножом". И дает слово известному телеведущему Пирсу Моргану: "Тошнотворное двухчасовое выступление Меган и Гарри были позорной и циничной пропагандой, направленной на то, чтобы нанести ущерб королеве, пока ее муж лежит в больнице, и разрушить монархию".

Что сказал премьер-министр

Борис Джонсон в понедельник давал пресс-конференцию по вопросам коронавируса и смягчения ограничительных мер, но спрашивали его и про интервью.

Он сказал, что восхищается королевой, долгое время не комментировал внутренние дела королевского двора и не собирается этого делать и теперь.

Джонсону задали еще один вопрос на ту же тему. "Поздравляю вас с очень решительной попыткой вовлечь меня в эту историю больше, чем я уже сказал, - ответил премьер. - Но я действительно думаю, что когда дело доходит до королевской семьи, премьер-министры не должны ничего говорить".