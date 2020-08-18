"Нам не нужны кровавые деньги Ефремова". Родственники погибшего в ДТП Захарова требуют от актёра один рубль

Очередное заседание по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде получилось самым эмоциональным с начала процесса - на нем впервые выступили родственники водителя Михаила Захарова, который погиб в ДТП с участием актёра. Адвокаты его семьи подали к Ефремову иски о возмещении морального вреда. Один из них оказался неожиданно небольшим - всего "один символический рубль".

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На прошедшее заседание Пресненского суда во вторник впервые пришли родственники погибшего Сергея Захарова - его жена Маргарита, брат Валерий и сыновья Виталий и Валерий. Они приезжали в Москву ещё на прошлой неделе, но тогда процесс так и не начался - Ефремову стало плохо, его увезли в больницу с подозрением на инсульт, который не подтвердился.

Появление семьи Захарова на процессе связано в том числе с подачей гражданских исков о возмещении Ефремовым морального вреда. Огласить требования потерпевших адвокаты смогли после того, как прокуроры официально объявили, что закончили предоставлять доказательства.

В частности, Виталий Захаров, сын Захарова от первого брака, попросил компенсацию в 6,5 млн рублей. Другой иск подал адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы жены, брата и сына Захарова.

Судье Елене Абрамовой юрист сообщил, что подготовил два варианта заявления и перед оглашением требования задал Ефремову два вопроса. "Вы помните события вечера 8 июня?" - спросил он у Ефремова. "Нет", - ответил актёр. "Все что говорят ваши адвокаты, с вами согласовано?" - продолжил Добровинский. "Да", - кивнул подсудимый.

После этого адвокат потерпевших зачитал иск о компенсации морального вреда на "символический один рубль". "Компенсация вреда - это лишь юридическая формулировка. Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Разве есть деньги, которые могут воскресить Сергея?" - говорилось в иске.

Добровинский также зачитал цитаты адвоката Эльмана Пашаева, сделанные в СМИ в адрес семьи Захарова - защитник Ефремова, в частности обвинял родственников водителя в "желании заработать" и говорил, что, по его впечатлению, они давно мечтали о его смерти.

В заявлении семьи Захарова также говорится, что Ефремов не получит от них прощения, а своей миссией они видят "защиту маленьких людей от беззаконности знаменитостей": "Мы - простые провинциальные жители Рязани и, возможно, на таких, как мы, держится страна... грязные кровавые деньги Ефремова нам не нужны и не будут нужны никогда".

"На сколько настраивали, на столько и заявили", - прокомментировал Пашаев уже после заседания.

Родственники Захарова и сами дали показания суду. Абрамовой они рассказали о том, что у них была дружная семья, жизнь которой круто изменилась после гибели главы семьи. "Это нестерпимая боль, это горечь утраты, это травма, когда теряешь мужа, любимого человека, с которым ты 27 лет прожила в счастливом браке. Слёзы душат, сердце разрывается", - говорила с трибуны Маргарита Захарова. "Водички дать?" - саркастически отреагировал Пашаев.

"Серега был добродушный, безобидный и немножко бесхарактерный. Тяжело ему было принимать решения, - рассказывал брат Захарова. - Самое большое, чего он хотел, чтобы все были вместе. Конфликтов не любил и старался их избегать". Младший сын Валерий, рассказывая об отце, расплакался.

Адвокаты Ефремова на заседании выражали сомнение, что семья Захарова была крепкой, а родственники действительно переживают его смерть. Они напоминали, что погибший водитель работал в Москве, а его жена и сын жили в Рязани. Кроме того, предположительно, Захаров долгие годы прожил вместе с другой женщиной - Ириной, которая после аварии называла себя его гражданской женой. Потерпевшей её не признали. Жена Захарова в суде сказала, что о ней не слышала.

Маргарита Захарова в итоге назвала Ефремова "убийцей" и попросила для него справедливого наказания. Его сын Валерий попросил для Ефремова "максимально возможное наказание, которое предусматривает закон".

Потерпевшие на заседании рассказали, что за два месяца с аварии не получили от Ефремова не извинений, ни предложений о компенсации. Пашаев пытался оспорить это и даже просил суд заслушать аудиозапись своего разговора с сыном Захарова, но судья Абрамова сделать это отказалась.

Сам Ефремов за все заседание почти ни разу не поднял глаз с небольшой карманной книги, которую он принёс в зал суда. Предполагалось, что во вторник Пресненский суд мог начать допрос актёра, но по просьбе его защиты и к неудовольствию потерпевших его отложили на 19 августа.

В какой-то момент Ефремов встал с места и стал тихо объяснять судье, что его защита планирует допросить в суде его жену, которую надо заранее предупредить о заседании - у актёра трое детей, которых, по его словам, не с кем оставить. Потом подсудимый неожиданно обратился к потерпевшим, сказав, что испытывает к ним сочувствие из-за качества их защитников.

⁃ Говорите погромче, вообще не слышно, - попросил кто-то из адвокатов родственников Захарова.

⁃ Если вам не слышно, купите слуховой аппарат, - огрызнулся Ефремов.

⁃ Ах вы ещё и хамить будете!

В зале на этих словах начался скандал между сторонами. "Вы все это время молчали", - кричал кто-то Ефремову. "Вы будете не рады, когда я начну говорить!", - повысил актер голос в ответ. Остановить перепалку смогла лишь судья.

"Шанс есть всегда. Но так сложилось"



Во вторник в суде также допросили врача Светлану Ромодановскую, которая проводила медицинскую экспертизу тела погибшего Захарова. Она подробно рассказала собравшимся о характере травм водителя и даже принесла на процесс игрушечные машинки и куклу, чтобы подробнее описать столкновение.

По словам эксперта, травмы, от которых умер мужчина, был получены "практически одномоментно". При этом теоретические шансы выжить у него были - повреждений, вызывающих гибель на месте, у него не было: "Шанс есть всегда. Но так сложилось".

Основными причинами гибели Захарова стали именно те повреждения, которые он получил от столкновения, сказала Ромодановская: это травматический шок, пневмоторакс, кровопотеря и - на этом эксперт заострила особое внимание - жировая эмболия. Из-за многочисленных мелких переломов (например, стоп) в сосуды Захарова попали частички жировой ткани. Это привело к серьезному нарушению кровообращения.

"Возможно ли было спасти? Сделано было все, - отвечала Ромодановская на вопрос адвоката Пашаева. - Возможно, невозможно - сказать однозначно нельзя. В данном случае развилась эмболия, а иногда она не развивается".

Пашаева и адвокатов потерпевших особо заинтересовало, мог ли Захаров получить дополнительные травмы из-за того, что сразу после аварии пешеходы перевернули завалившийся набок фургон, в котором был зажат водитель. Одна из линий защиты Ефремова заключается в том, что на смерть Захарова повлияло не только столкновение с машиной актёра, но и действия очевидцев и медиков.

Ответ Ромодановской был однозначным: "[Пешеходы] оказали только положительное влияние, потому что тело [Захарова] приняло более естественное положение". По её словам, серьезный вред при передвижении пострадавшего можно нанести только при переломе позвоночника - у Захарова таких травм не было.

Пашаев долго распрашивал эксперта и о том, достаточную ли помощь Захарову оказала "скорая", какую именно первую помощь она оказала и можно ли было спасти водителя, если бы медики начали работать с ним раньше. "Это по статистике повышает вероятность благоприятного исхода", - отрезала эксперт.

Дело Ефремова



ДТП с участием автомобиля Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади Москвы. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был курьер компании "Деликатеска" Валерий Захаров. От полученных травм он скончался в НИИ Склифосовского.

Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас актёр находится под домашним арестом.

По результатам медосвидетельствования в диспансере у Ефремова установили сильную степень опьянения - около 1,05 промилле. Защита актёра во время процесса неоднократно намекала на то, что тот во время ДТП мог находиться не за рулем. Тем не менее именно на Ефремова как на водителя указали несколько свидетелей, выступивших в Пресненском суде.

Согласно материалам дела, которые зачитало обвинение, на водительской подушке безопасности джипа нашли потожировые следы Ефремова. А в его моче - следы наркотических веществ, в том числе каннабиоидов.

После ДТП Ефремов записал видеообращение со словами покаяния, но позже в суде отказался от признания вины, сказав, что ничего не помнит.