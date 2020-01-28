Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной для модного бренда Vivienne Westwood. Фотографии появились на портале Dazed.

На одном из опубликованных снимков 49-летняя Кэмпбелл позирует голой, повернувшись боком к камере, в туфлях бежевого оттенка на каблуке. Ее образ дополнен различными аксессуарами: массивной шляпой из черного тюля и шелковой лентой в тон.

На другом кадре супермодель предстала в красном платье в пол с вырезом бато и белых кожаных перчатках. Помимо этого, Кэмпбелл держала в руках ветку дерева.

В фотосессии также приняла участие дизайнер одноименного бренда Вивьен Вествуд, которая позировала рядом с Кэмпбелл на одном из снимков. На знаменитостях были платья-миди, выполненные из шелкового фая разных оттенков — бледно-розового и темно-синего.

Автором съемки выступил немецкий модный фотограф Юрген Теллер. Он также работал с брендами Saint Laurent, Louis Vuitton и Mark Jacobs.

Это не первый раз, когда Кэмпбелл показывает обнаженные фото. В январе 2020 года она поделилась архивным кадром, на котором запечатлена топлесc. В серии из двух снимков топ-модель позирует с неприкрытой грудью в белой мини-юбке. В описании она упомянула, что фотосессия была проведена в 1990 году, а ее автор — американский фотограф Герб Ритц.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Jan 13, 2020 at 11:52am PST