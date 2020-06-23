Опубликован снятый в Таллине новый клип Сергея Пенкина на песню "Медиамир". Съемки проходили в таллинском ночном клубе "Театр", куда певец прибыл прямо в канун чрезвычайной ситуации 17 марта.

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Главную роль исполняет эстонский стилист Алексей Солтан (на фото с Инстаграмм Пенкина), примеривший очень смелый образ - "Пенкина в апгрейде". История этого видео началась во время чрезвычайной ситуации в Эстонии: 17 марта соцсети призвали всех желающих приходить на съемки клипа Сергея Пенкина в клубе Таллина.

На вопрос журналистов delfi.ee к организаторам съемок, этично ли устраивать такое публичное мероприятие в условиях всеобщего карантина, те ответили: "Волков бояться— в лес не ходить!" Сам певец сообщил в интервью limon.postimees.ee, что у него в жизни "все со сложностями", но вируса он не боится - "каждому в жизни все свое написано, но предохраняться надо", а в Эстонии ему "все хорошо"..

Музыку для песни "Медиамир" написали композиторы Андрей Покутный и Владимир Адаричев из Эстонии. Автор слов - рижанка Карина Райзберг. Сам клип снял эстонский режиссер и клипмейкер Хиндрек Маасик.