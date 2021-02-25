"Нас не запугать, мы советские люди": Безруков рассказал о жизни без работы в пандемию
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Актер, режиссер, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков в интервью "Известиям" рассказал, чем занимался без работы на карантине.

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Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, актер полгода не выходил на сцену и не снимался. "Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди", — отметил он, добавив, что помнит жизнь в 1990-е с товарами по талонам и пустым холодильником. "И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах", — сказал он.

Безруков также рассказал, что Губернский театр был включен в список получателей президентского гранта, поэтому художественный персонал во время "коронавирусных" ограничений мог получать дополнительные выплаты. "У нас 140 человек творческого персонала: 70 артистов и 70 музыкантов оркестра. Все они этой весной оказались на грани выживания, но благодаря гранту мы платили им зарплату, как будто они работали в театре с переработкой", — пояснил он.

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