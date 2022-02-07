"Нас позвали в больницу попрощаться". Брат Мартиньша Ритиньша рассказал о состоянии шеф-повара
Foto: DELFI

"Даже не знаем, может, в какой-то момент получим сообщение, что Мартиньша с нами больше нет", - говорит его брат Янис.

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По словам Яниса, Мартиньш Ритиньш все еще в больнице и продолжает бороться за жизнь, пишет jauns.lv.

"Ситуация тяжелая, - говорит он. - Нас врачи уже позвали в больницу с большой вероятностью, что надо попрощаться с братом. Едем и гадаем, успеем ли. Ему нелегко, но он продолжает бороться. Постоянно на подаче кислорода и медикаментах для давления, оно очень низкое. Антибиотики тоже дают, воспаление в легких. Состояние очень тяжелое, без изменений. В целом он держится, уже больше месяца".

Янис Ритиньш признается, что для него и еще одного брата - Андрея Ритиньша - это очень непростое время. "Хорошо, что мы есть друг у друга. Ночами не спим. Даже не знаем, может, в какой-то момент получим сообщение, что Мартиньша с нами больше нет. Конечно, надеемся, что он выдержит. Людям нравятся сказки со счастливым концом..."

В больницу Мартиньш попал после Рождества. Накануне праздника у него поднялась температура, однако три теста на "ковид" показали негативный результат и, как говорит Янис, они решили, что это грипп. Однако ему становилось все хуже, а приехавшая в гости крестница, которая работает медсестрой, приняла решение отвезти его в больницу - и там тест показал, что Ритиньш заразился штаммом "Дельта".

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