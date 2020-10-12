Наследники Гурченко второй год судятся за квартиру

Родственники покойной актрисы Людмилы Гурченко второй год судятся за ее квартиру. По словам внучки звезды, у нее очень сложные отношения с родным отцом, нашедшем себе любовницу, когда тело ее матери еще "не успело остыть".

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Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева в эфире шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ рассказала неприятные подробности отношений с отцом после смерти знаменитой родственницы, передает "Телепрограмма". По словам женщины, с зятем Гурченко Александром она судится за квартиру уже второй год.

"Я хочу выйти замуж и жить без отца в этой квартире. — сказала внучка звезды. — Отец сказал, что ему нужна другая женщина, вскоре после смерти моей матери. При этом тело мамы, как говорят, даже не успело остыть. Она ушла из жизни в 2017 году. Человек сразу устроил свою личную жизнь. У него есть любовница, у которой он питается. Она живет в нашем же подъезде. Бегает к ней три раза в день. Мы живем в одной квартире. При этом даже не здороваемся".

Королева также посетовала, что отец не общается в том числе и с ее 11-летней дочкой. "Он вообще не помогает. Он всего один раз ее из школы забирал за все время. Там квартира всего 48 квадратных метров. У него три квартиры в собственности. Есть где жить, но он не уезжает из этой квартиры", — продолжила женщина.

Весной прошлого года внучка Гурченко уже пыталась привлечь общественное внимание к своей проблеме. На программе "Пусть говорят" она тогда заявила, что боится остаться без крыши над головой вместе с несовершеннолетним ребенком.

Кроме того, женщина обвинила отца в том, что он, зная о плохом самочувствии ее матери Марии Королевой, накануне трагедии "даже не мог вызвать "скорую". Она призналась, что после смерти народной артистки их семья потеряла опору. Также Елена предположила, что одна из многочисленных пассий, которые появились у отца сразу же после смерти матери, могла повлиять на его мнение в вопросе о квартире.

В числе прочих гостей ток-шоу, посвященного проблеме, выступила подруга скончавшейся дочери Гурченко — Ирена Джалалова. Она поведала о жутких условиях жизни в квартире, которая, по ее словам, больше напоминает "коммуналку". "Там элементарно нет ремонта, — заявила она. — Молодая женщина с маленьким ребенком имеют право на личную жизнь".

Согласно сведениям СМИ, у Гурченко, скончавшейся в 2011 году на 76-м году жизни, были сложные отношения со своей единственной дочерью — долгое время они совсем не общались друг с другом. После смерти актрисы Марина делила имущество с бывшим мужем матери Сергеем Сениным, ее отчимом.

Как рассказывал пятый супруг Гурченко Константин Купервейс, который занимался воспитанием Марии Королевой, первопричиной возникших разногласий между родственниками является то, что "в их семье нет любви".

"Я слышу одни разговоры о квартире и суде… Но все зло исходит из того, что в их семье не было любви", — посетовал он.

Мужчина также отмечал, что до Королева в жизни Марии было достаточно "ухажеров", однако та по какой-то причине выбрала Александра. По словам Купервейса, именно отец Елены не позволял супруге общаться с собственной матерью.

"Между Машей и Сашей не было любви. Он больше женился на известной актрисе, чем на Маше", — заявил он, добавив, что Королев рассчитывал, что теща поспособствует карьере Марии.