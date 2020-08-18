Муж погибшей певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в эфире передачи "Пусть говорят" обвинил ее детей в воровстве. В свою очередь дочь артистки заявила, что Фирсов ей угрожал.

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"Дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники", — рассказал яхтсмен. Он пожаловался, что никто из родственников исполнительницы с ним не общается. По его словам, он пытался связаться с матерью артистки, однако она не берет трубку.

Фирсов отрицает, что хотел завладеть имуществом супруги. Он отметил, что "потратил почти все сбережения, чтобы Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась".

Ранее дочь Легкоступовой Анетта Бриль заявила об угрозах, поступавших ей от Фирсова. По ее словам, мужчина не давал ей связаться с матерью в течение двух недель. "Почему за две недели никто туда не поехал? Потому что я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, там были не только сильные алкогольные напитки, возможно, там было что-то еще", — отметила Бриль.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.