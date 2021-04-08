Наследство актера Марьянова поделили через 4 года после его смерти
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Наследство актера Дмитрия Марьянова поделили через четыре года после его смерти, сообщает Telegram-канал 112.

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После судебных тяжб вдова актера Ксения Бик не смогла заплатить родственникам покойного компенсацию долей в трехкомнатной квартире в размере 6 млн руб. Савеловский суд Москвы постановил отдать трехкомнатную квартиру отцу и сыну актера. Вдове придется переехать в однокомнатную квартиру.

Также Ксения получила денежную сумму со счетов Марьянова, мотоцикл и автомобиль. Родственники актера получили, кроме трехкомнатной квартиры, дом, деньги и другой мотоцикл.

Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в реабилитационном центре на 48-м году жизни. Причиной смерти назван разрыв подвздошной вены.

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