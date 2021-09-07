Настоящие негодяи. Кто "хоронит" российских звезд и сколько на этом зарабатывает?

Иногда авторы ограничиваются лишь кликбейтными заголовками. Так, в ролике "Ушла Эпоха: Трагическая смерть Пугачевой шокировала всю страну..." сообщается, что из-за своей болезни Примадонна отменила выступление на одном из концертов Леонида Агутина, о самой "гибели" в видео речи не идет. В 2018 году певица действительно не смогла приехать на праздничное выступление коллеги по причине плохого самочувствия. То есть фейковая новость вышла с опозданием в несколько лет.

Авторы фейков не оставляют без внимания и тех звезд, которые проходят лечение в настоящий момент, или тех, о чьем плохом самочувствии сообщалось недавно. Героями подобных видео, в частности, становятся МакSим, Анастасия Заворотнюк и Лев Лещенко, которых авторы роликов называют "не справившимися с болезнью".

Одна из наиболее успешных фабрик по производству фейков называется "Dержава Channel" — с момента регистрации в январе 2020 года на канале было опубликовано свыше 1,2 тысячи роликов — в общей сложности они набрали около 43 млн просмотров. При этом число подписчиков составляет всего 350 пользователей.

В подписках у "Dержавы" есть несколько каналов, выпускающих идентичный контент. Определить авторство не представляется возможным — YouTube не предоставляет подобной информации, в графе "О канале" создатели оставили только адрес электронной почты на Gmail и заброшенный аккаунт в Instagram.

Что говорят сами "жертвы"



Актер Александр Дьяченко, "умер" от передозировки медицинских препаратов; 213 тыс. просмотров:

"Я видел эти ролики. Хорошо, у меня была возможность предупредить маму. Если бы ей попалась на глаза информация о моей смерти до предупреждения, боюсь представить, какие могли быть последствия, — ведь ей 79 лет. У меня вообще много близких, которые могли бы получить очень серьезный удар из-за данного видео.

Повышать трафик таким образом — низкий и неприглядный способ заработка денег. Во-первых, моральные и божьи законы никто не отменял. Надеюсь, что подобное будет наказано. Во-вторых, хочется, чтобы наши законы работали — и эти люди были бы привлечены к уголовной ответственности. Думаю, данную проблему можно довести до Государственной Думы. Ситуация заслуживает введения отдельного закона, потому что киберпространство приобретает все более масштабное значение.

Я уже пытался изменить ситуацию вместе с юристом, но ничего не получилось. Мошенников не найти, и даже YouTube не дал никакого ответа. В итоге просто оставили эти разбирательства. А я убедился — стену не пробить. Хотя этот вопиющий факт нарушения личной свободы является настолько аморальным, что даже не поддается критике. Считаю, что происходящее — диверсия по отношению к огромному количеству людей".

За основу "новости" авторы взяли реальное известие о кончине коллеги и однофамильца актера — американца Дмитрия Дьяченко. Артист скончался в минувшем году как раз из-за передозировки лекарств.

Актер Денис Рожков, "погиб" от взрыва гранаты в частном доме; 230 тыс. просмотров:

"У меня недавно была премьера сериала, и в комментариях написали, что я умер, поэтому продолжения не будет. Конечно, "собака лает, караван идет", но с этим надо что-то делать, нельзя игнорировать.

Подобное о себе я вижу не в первый раз. Так называемые "СМИ" все чаще "хоронят" многих моих коллег. Видимо, каждому из нас нужно напрямую обращаться в правоохранительные органы. Ведь существует закон о распространении фейковой информации, который должен работать. Следовательно, должно быть наказание. Мало ли у кого-то пожилая мама или доверчивые родственники — им может стать плохо после просмотра. Люди всему верят, особенно — сейчас. И это касается не только сведений о публичных деятелях, но проблемы фейков в целом".

Текст для видео написан по новости о гибели актера Сергея Шарошкина, снявшегося в эпизодах сериала "Глухарь" (у Рожкова в проекте одна из главных ролей). В 2012 году Шарошкин скончался после взрыва гранаты в родительском доме.

Певец Лев Лещенко, причина "смерти" не называется, в самом видео речь идет о госпитализации в критическом состоянии после четырех сердечных приступов; 80 тыс. просмотров:

"Когда я лежал в Коммунарке весной 2020 года, меня успели похоронить несколько раз. А сколько длится история с Анастасией Заворотнюк? Постоянно появляются новые грязные сводки.

За любую фейковую информацию должно быть наказание. Если данное дело не подпадает под нынешние законы, надо протаскивать новый. Например, классифицировать это как клевету. Необходимо найти авторов данных каналов и посадить их лет на пять. Когда появится соответствующий закон, люди будут сто раз думать, прежде чем создавать что-то в таком роде. Подобный контент производят настоящие негодяи, которые зарабатывают какие-то копейки на просмотрах. Это абсолютно маргинальная история".

"Новость" создана на основе рассказа самого Лещенко, однако в ней изменили некоторые факты, а также изменили даты. Как недавно рассказывал сам артист, после перенесенного в начале 2020 года коронавируса у него действительно случилось четыре сердечных приступа. При этом произошли она не за один день, а в течение нескольких месяцев.

Телеведущий Леонид Якубович, причина "смерти" не называется, согласно видео — лечится от неизвестной болезни в ФРГ: 67 тыс. просмотров:

"Это делают убогие люди, которые в своей жизни ничего не добились. Если им интересно паразитировать на лживой информации — на здоровье. Меня хоронят уже около семи лет, сообщая об этом беспрерывно. Получают, наверное, удовольствие. Такой вот дикий мазохизм. Но мне жалко этих людей, они несчастные, так как ничего другого делать не умеют".

В основу видео легло растиражированное СМИ в 2016 году заявление худрука "Школы современной пьесы" Иосифа Райхельгауза о том, что Якубович якобы уехал на лечение в Германию. При этом еще тогда данная информация была опровергнута директором телеведущего.

Актер Владимир Ильин, "умер" от "неизлечимой болезни"; 7 тыс. просмотров:

"Конечно я против такой глупости, но на подобное не надо обращать внимания. Что с этим бороться? Пусть смотрят".

Владимир Ильин действительно скончался от неизлечимой болезни. Правда, еще в 2006 году. И случилось это не с актером Владимиром Адольфовичем Ильиным, сыгравшим в фильмах "Время первых" и "Турецкий гамбит", а его тезкой Владимиром Васильевичем Ильиным, оператором и лауреатом Госпремии СССР.

Как и сколько можно заработать на обмане



По словам специалиста по монетизации YouTube Дениса Коновалова, из-за сомнительности контента таким каналам доступны далеко не все формы заработка на платформе. Единственный гарантированно доступный способ — реклама, которую встраивает сам YouTube. При этом точно оценить сумму сложно — платформа не раскрывает данные.