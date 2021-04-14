Российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что уже до конца этого года ее бывшая подруга, телеведущая и журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов разведутся.

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Об этом Волочкова заявила в эфире радио "Комсомольская правда", где назвала брак Собчак и Богомолова "фикцией". По ее мнению, роман и свадьба Ксении - исключительно инструменты для повышения популярности. Для того же, как считает Анастасия, журналистка использует и развод.

"До конца года, думаю, разведутся. Потому что для того, чтобы был пиар-ход, для Собчак развод простой крайне необходим. Потому что уже начали забывать про эту парочку и надо чем-то привлечь внимание, - сказала Волочкова. - Ради хайпа, ради пиара, дешевого, очень некрасивого и низкого, она будет готова на все".

Также балерина снова затронула тему зависти, которую, как она считает, Собчак к ней давно испытывает. "Собчак мне завидует вообще в очень многом. И в том, что она не стала балериной, и все ее семейство сидело в первых рядах партера и в Мариинском, и в Большом театре, когда я танцевала «Лебединое озеро» и другие спектакли, - заявила артистка. - Она этого не может пережить. Она не может пережить любви ко мне мужчин - то, что я всегда в центре внимания, в фаворе. А у нее все эти романы и истории только чистый пиар".

Ксения Собчак на откровения балерины отреагировала лаконичным постом в Telegram. "Анастасия освоила новую профессию и тоже теперь гадает на картах таро", - написала журналистка.