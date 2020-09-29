Настю заказали. Цискаридзе заявил о травле Волочковой руководством Большого театра

Бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе рассказал о травле балерины Анастасии Волочковой в ходе интервью для авторского YouTube-шоу Дмитрия Быкова. По словам артиста, у руководства театра был "заказ" на приму. Цискаридзе подчеркнул, что вышестоящие люди приложили большие усилия, чтобы "растоптать" артистку.

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"Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти. Я первый, кто с ней танцевал в Москве, — отметил он. — Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему. Потом эти люди отомстили мне за отказ. У них был заказ на Волочкову. Настю заказали".

Цискаридзе также отметил, что не всякому по плечу пережить ту травлю, которая выпала на долю Волочковой. Танцор не назвал конкретных имен, ответственных за испорченную карьеру Волочковой, оставив право разоблачения злодеев самой балерине.