Наталья Водянова поделилась подробностями о свадьбе с миллиардером

Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась подробностями о грядущей свадьбе с французским миллиардером, предпринимателем Антуаном Арно в интервью испанскому журналу Elle.

Модель рассказала, что получила предложение руки и сердца в день своего рождения год назад. В скором времени пара планирует устроить торжество. "Для нас это будет большой праздник — около 300 гостей. Хотя во Франции привыкли к еще более многочисленным свадьбам, поэтому найдутся люди, которым наш праздник покажется скромным", — призналась она.

Кроме того, Водянова отметила, что ей удается совмещать заботу о семье и работу благодаря пониманию и поддержке родных. "Мой 12-летний сын Виктор сделал мне на Рождество массаж. Это было так мило", — поделилась модель.

Знаменитость также раскрыла, каким образом она поддерживает свою форму. Для этого модель ходит в спортзал, практикует йогу и интервальное голодание. "Обычно это выглядит так: в течение дня 14 часов я обхожусь совсем без еды и пью только некоторые жидкости, затем, в оставшиеся десять, могу есть", — пояснила она.

О своем романе с бизнесменом Арно, с которым у модели двое общих детей, Водянова сообщила в 2011 году, после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. О скором замужестве она сообщила прессе в начале января.