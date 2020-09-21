Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Российская модель Наталья Водянова и наследник бизнес-империи LVMH Антуан Арно 19 сентября официально вступили в брак.

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Об этом пишет журнал Tatler, сообщивший, что церемония состоялась в мэрии Парижа, где присутствовала мэр французской столицы Анн Идальго.

Водянова и Арно состояли в отношениях с 2011 года. У них двое общих детей - сыновья Максим и Роман. Также у 38-летней модели есть трое детей от первого брака.

43-летний Антуан Арно - старший из пяти детей владельца группы компаний LVMH Бернара Арно, в 2018 году признанного самым богатым человеком Европы. В 2020 году занял первое место как самый богатый миллиардер планеты – его состояние оценивается в 107 млрд. долларов согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, а журнал Forbes поставил Арно на третье место в рейтинге богатейших людей мира, оценив его состояние в 76 млрд. долларов.

О предстоящей свадьбе с Антуаном Арно Водянова сообщила 1 января этого года в соцсетях.