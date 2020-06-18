Наташа Королева и Тарзан потеряли бизнес из-за пандемии

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) потеряли бизнес. Певица рассказала, что после карантина не откроются принадлежащие им салоны красоты и фитнес-клуб.

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"Наш бизнес умер, как это ни печально. Но несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо!" — отметила артистка в беседе с изданием "7 Дней".

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена. "90-е годы, когда были пустые полки магазинов, карточная система, бандитские разборки и комендантский час в Москве был... Мне кажется, сейчас легче, потому что продукты в магазинах есть, поддержка от государства какая-никакая, но оказывается", — продолжила она.

Вспоминая свои гастроли в постперестроечный период, Королева призналась, что из "нефтяных" городов — Нового Уренгоя, Сургута, где было хорошее снабжение, — артисты тащили в багаже сыры, сгущенку, колбасы, тушенку. "В Москве ничего не было. Мы прошли все это, поэтому сейчас мне не так страшно и я не впадаю в паническое состояние", — сказала она.

По словам Королевой, несмотря на то, что их бизнес пострадал, они с супругом умеют довольствоваться малым и рассчитывать свои средства. "Мы с Сережей за столько лет жизни на сцене что-то заработали, что-то скопили, что-то приобрели, и нам этого достаточно, — продолжила певица. — Мы уже вышли на какой-то другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка просто не интересует. Поверьте, понтами мы уже наелись".

Артистка также отметила, что ситуация с коронавирусом упростила многое в ее жизни. "Мои шкафы полны вещей, которые в таком количестве оказались не нужны. За два с половиной месяца я надевала пару курток и джинсов, три майки и кроссовки", — сказала она.

Королева осознала, что для жизни этого более чем достаточно. Она убеждена, что вещизм, на котором многие просто помешались, должен уйти. "Конечно, у нас, советских людей, есть определенные комплексы по поводу вещей, одежды — мы же в свое время ничего не могли купить, выросли в условиях дефицита. Поэтому, если есть возможность, мы хотим, чтобы всего было в три раза больше, чем нужно. А такие ситуации, как сейчас, показывают, что человеку для жизни надо немного", — сказала певица.