Наташа Королева и Тарзан впервые после скандала дали совместное интервью

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) впервые после скандала с супружеской изменой согласились на интервью.

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Пара откровенно ответила на вопросы Ксении Собчак в ее YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", приняв телеведущую в своем доме в Краснодаре.

Супруги по-прежнему утверждают, что ситуация была намеренно подстроена, а Тарзан на нее просто "повелся". При этом Наташа его не оправдывает. "Я не считаю, что он мне изменил. Ты же видишь, он такой импульсивный. Взрослый ребенок! Я считаю, что это подстава, - сказала она в интервью. - Раскрутить любого чувака — проблем нет. Если он нормальный мужик. Было за него переживание. Развели. Я его не оправдываю. Я его люблю, конечно, но не оправдываю".

По словам Королевой, узнав о том, что к эфиру на Первом канале готовится программа про измену ее мужа, она даже пыталась связаться с Эрнстом, но безуспешно. Официальные письма телеканалу писали и адвокаты семьи, тем не менее выпуск с компрометирующей видеозаписью все же был показан. В то же время Наташа благодарна Андрею Малахову, который в разговоре с ней сказал, что не будет брать в свой эфир эту тему, так как подозревает какое-то мошенничество.

Певица призналась, что больше всего была шокирована не изменой супруга, а тем, что эту историю обсуждали на центральном канале страны. По ее версии, это говорит о каких-то внутренних интригах на Первом канале.