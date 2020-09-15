Наташа Королева прокомментировала скандал с изменой, шантажом и ограблением
Foto: Sputnik/Scanpix

Певица Наташа Королева впервые прокомментировала скандал, связанный с попыткой шантажа, предположительной изменой и ограблением ее мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан.

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Королева заявила, что Тарзан находится вместе с ней на отдыхе в Турции, передает портал People Talk.

"Всем этим делом занимаются правоохранительные органы. А то, что пишут наши все СМИ, то, что придумывают, я вообще не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью", — подчеркнула артистка.

Исполнительница также выложила в Instagram Stories видеозапись с пляжа, на которой предстала вместе с Тарзаном.

Ранее СМИ сообщили, что квартиру Королевой и Глушко обокрали две девушки, с которыми Тарзан проводил время, пока Королева отдыхала на южном курорте. Одна из них позже объявила, что беременна от Тарзана. Представители Королевой затем сообщили, что в дом к артистам незаконно проникли мошенники с целью собрать на них компрометирующую информацию. Они призвали прессу не приобретать "видеоматериалы, собранные с нарушением закона".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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