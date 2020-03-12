Imago/Scanpix/LETA
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В Москве в связи с пандемией коронавируса введён запрет на массовые мероприятия с числом участников свыше пяти тысяч человек. Тилль Линдеманн нашёл выход из ситуации: он проведёт в один день не один, а два концерта, таким образом уменьшив количество зрителей. Об этом сообщает rg.ru.

Вокалист Rammstein со своим сайд-проектом Lindemann уже успел выступить в Петербурге, Минске, Киеве и Екатеринбурге. Концерт в Москве должен состояться 15 марта на 25-тысячной ВТБ Арене. Было решено, что Lindemann сыграют в Москве в один и тот же день не один, а два концерта.

В первый раз Тилль, Петер Тэгтгрен и их коллеги стартуют в 15:00 мск, во второй раз с той же программой они начнут выступать в 19:00. Тех, кто придёт днём, простимулируют бесплатным повышением категории билета. Каждый владелец билета сможет попасть только на один концерт, а число зрителей строго ограничено. Кроме того, сообщают организаторы, в зале будут приняты дополнительные меры по дезинфекции площадки.

Поклонников из российской столицы поспешил успокоить и сам Линдеманн, опубликовавший у себя в "сториз" следующий текст на русском языке: "Москва, всё будет хорошо!"

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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