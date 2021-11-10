Назван самый сексуальный мужчина 2021 года
Foto: AFP/Scanpix/LETA/

Журнал People определил самого сексуального мужчину 2021 года. Об этом сообщается на сайте издания.

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Самым сексуальным мужчиной был назван 52-летний актер Пол Радд, известный по фильмам "Человек-муравей", "Бестолковые", "Хорошо быть тихоней" и "Правила виноделов". Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.

"И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь", — отметил Радд.

Он добавил, что считает себя семейным человеком, поэтому свободное от работы время проводит с семьей. По словам актера, первой о его статусе самого сексуального мужчины года узнала жена: "Она была ошеломлена. Но вы знаете, она вела себя очень мило. После хихиканья и удивления она сказала: "О, они все сделали правильно".

Ранее издание Page Six сообщало со ссылкой на свои источники, что самым сексуальным мужчиной признают звезду "Мстителей" Криса Эванса. Утверждалось, что в прошлом году он не получил награду из-за скандала с интимными фото.

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