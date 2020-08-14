Itar-Tass/Scanpix/LETA
Foto: Itar-Tass/Scanpix/LETA

Названа новая причина госпитализации актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

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Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, у артиста произошел стеноз сосудов. По его словам, сужение сосудов головного мозга могло стать следствием злоупотребления алкоголем. В настоящее время состояние актера оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен передвигающийся на инвалидной коляске Ефремов. Сообщалось, что врачи диагностировали у него инсульт.

11 августа должно было состояться заседание по делу актера, однако из-за госпитализации Ефремова оно было перенесено. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы, он волочил правую ногу. Позднее его отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда на носилках.

Позднее стало известно, что медики запретили Ефремову участвовать в заседаниях суда. "В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", — заявили в пресс-службе суда агентству ТАСС.

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