instagram.com/legkostupovavalentina
Foto: instagram.com/legkostupovavalentina

Смерть певицы Валентины Легкоступовой наступила в результате полиорганной недостаточности, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на подписанный главным судмедэкспертом Москвы и одним из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского документ.

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В документе утверждается, что недостаточность была вызвана хроническими заболеваниями на фоне "многолетнего злоупотребления алкоголем" и травмы головы.

Экспертиза не нашла признаков насилия или ошибочных действий врачей, судмедэксперты предложили устанавливать вину в смерти Следственному комитету России (СКР). Ранее следователи уже называли смерть несчастным случаем. В свою очередь, дочь певицы подозревала в причастности к ее смерти последнего мужа звезды — Юрия Фирсова.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года, ей было 54 года.

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