Названа причина стремительного развода Лепса после 20 лет брака

Адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что развод певца Григория Лепса с его супругой, балериной Анной Шаплыковой оформили стремительно из-за имеющегося брачного договора. Слова юриста передает "Комсомольская правда".

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"Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора", — объяснил специалист.

Алешкин также предположил, что из-за развода после 20 лет брака музыкант находится в подавленном состоянии. "Певца просто сломали", — поделился своим мнением юрист.

Ранее сообщалось, что в ходе раздела имущества певец подарил жене прибыльную ювелирную компанию. Музыкант является учредителем восьми компаний, одна из которых занимается продажей ювелирных изделий. 15 декабря Григорий Лепс и совладелец фирмы Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, единственной владелицей компании стала Шаплыкова.

О том, что Григорий Лепс решил развестись стало известно 10 декабря. На развод подала супруга музыканта. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой Лепс был женат на Светлане Дубинской.