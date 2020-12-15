Названа самая высокооплачиваемая знаменитость 2020 года

Предпринимательница Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года по версии журнала Forbes, опубликованный на сайте издания.

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Согласно подсчетам журналистов, за год 23-летней Дженнер удалось заработать 590 миллионов долларов. Отмечается, что наибольший доход лидер списка выручила после того, как продала половину своего бренда Kylie Cosmetics косметическому гиганту Coty за 600 миллионов долларов и получила приблизительно 340 миллионов долларов после уплаты налога с продаж.

Вторую строчку рейтинга занял супруг ее старшей сестры Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст, который за год увеличил свой капитал cо 150 до 170 миллионов долларов. На третью позицию журнал поместил теннисиста Роджера Федерера с доходом в 106 миллионов долларов, на четвертую — футболиста Криштиану Роналду, заработавшего 105 миллионов долларов.

Пятерку лидеров замкнул игрок испанского клуба "Барселона" Лионель Месси: капитал спортсмена снизился на 23 миллиона долларов по сравнению с аналогичным рейтингом 2019 года.

В общей сложности в список вошли 100 знаменитостей. В десятку самых высокооплачиваемых звезд также попали актер Тайлер Перри (97 миллионов долларов), футболист Неймар (95 миллионов долларов), ведущий Говард Стерн, а также баскетболист Леброн Джеймс (88 миллионов долларов) и актер Дуэйн Джонсон (87 миллионов долларов).

В ноябре 2018 года Кайли Дженнер уже становилась лидером рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым не исполнилось 30 лет. Тогда ей удалось получить 166,5 миллиона долларов с продаж собственной линии косметики Kylie Cosmetics.