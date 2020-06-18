Названа возможная сумма компенсации семье погибшего от Ефремова

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей (38,3 тысячи евро). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката Александра Мельцева.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает трех миллионов рублей. Адвокат подчеркнул, что такую компенсацию назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Мельцев считает, что компенсация в размере 100 миллионов рублей, которая озвучивалась ранее, экстраординарна. По его словам, такие суммы фигурируют лишь в делах о хищениях. При этом адвокат пояснил, что о добровольной компенсации стороны договариваются индивидуально.

Ранее адвокат Павел Левшун заявил, что Ефремов должен выплатить семье Захарова 100 миллионов рублей, чтобы смягчить наказание. Защитник артиста Эльман Пашаев сообщил, что актер готов возместить материальный и моральный ущерб, но "он не олигарх, 100 миллионов никому не может дать".