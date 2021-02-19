Названы главные восходящие звезды года
Foto: Vida Press

Журнал Time назвал главных восходящих звезд 2021 года. Список был опубликован на сайте издания.

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В него вошли как музыкальные исполнители и актеры, так и блогеры, активисты и даже исследователи. В разделе "артисты" оказались певицы Фиби Бриджерс и Дуа Липа, звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафер, юмористка Эмбер Раффин, актер Джон Дэвид Вашингтон, бразильская исполнительница Анитта, кантри-музыкант Люк Комбс, сценаристка Миша Грин, рэпер Lil Baby, актрисы Флоренс Пью и Ана де Армас, художники Салман Тур и Амоако Боафо, фотограф Джон Хенри, дуэт Chloe X Halle, актер Лакит Стэнфилд, режиссер документального кино Джон Уилсон и актриса Шира Хаас.

Осенью Time опубликовал список самых влиятельных деятелей искусства. Среди прочих в него вошли исполнитель The Weeknd, актриса и комедиантка Али Вонг, актер Майкл Б. Джордан, певица Селена Гомес, музыкант Джей Бальвин, артистка Холзи, танцовщица Джоджо Сива, актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, исполнительница Дженнифер Хадсон и виолончелист Йо Йо Ма.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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