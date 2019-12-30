Названы самые богатые звезды Instagram
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Футболист Криштиану Роналду заработал больше всех в 2019 году с помощью своего аккаунта в Instagram. Он стал лидером списка самых богатых звезд соцсети, составленного компанией Buzz Bingo и опубликованного The Sun.

Сообщается, что португальский спортсмен заработал 38,2 миллиона фунтов стерлингов. По оценке экспертов, один его спонсорский пост в среднем принес футболисту 780 тысяч фунтов стерлингов.

На втором месте в списке оказался аргентинский футболист Лионель Месси. За 2019 год посты в Instagram принесли ему 18,7 миллиона фунтов стерлингов.

Тройку лидеров замкнула американская супермодель Кендалл Дженнер. С помощью соцсети ей удалось заработать 12,7 миллиона фунтов стерлингов. Также среди богатых звезд Instagram были названы футболисты Дэвид Бекхэм и Неймар, певица Селена Гомес, модель Кайли Дженнер и ее старшая сестра Хлои Кардашьян.

В марте этого года стало известно, что Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Модель призналась, что своим состоянием обязана социальным сетям: перед тем как начать свой бизнес, Кайли уже имела очень много подписчиков.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Дэвид Бекхэм Кайли Дженнер Кендалл Дженнер Криштиану Роналду Лионель Месси Селена Гомес Хлои Кардашьян

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