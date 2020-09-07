"Не дождетесь": Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Foto: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин опровергли слухи о грядущем разводе. В Instagram-аккаунте юмориста появилась публикация с фотографиями пары и подписью, гласящей: "Не дождетесь, сплетники!"

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Поклонники пары в комментариях заверили, что ни секунды в подобные слухи не верили.

Ранее многие неправильно истолковали слова популярных российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые были произнесены в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!".

Так, люди расслышали информацию о возможных проблемах в семействе Пугачевой и Галкина в словах Киркорова: "Мне как-то даже неудобно комментировать, что происходит в столь замечательной семье. Я даже не имею на это права. Могу только их социальные сети смотреть, любоваться их прекрасными малышами. По моему мнению, отличное семейство. У них классные сады, где постоянно что-то цветет. Пугачева в шикарной форме. Я рад, что у них все замечательно".

Высказывание Баскова также было расценено как уклончивое. "Я общаюсь со всеми сторонами, так как дипломатичный человек. Я лучше оставлю все при себе", — заявил артист.

В начале августа Максиму Галкину в эфире радиостанции "Говорит Москва" задали вопрос о проблемах в его семье, на который он отвечать отказался. "Делать мне нечего", — отрезал шоумен.

Концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой также регулярно приходится опровергать информацию о якобы грядущем разводе.

Напомним, на днях Пугачева и Галкин вместе с детьми побывали на торжественной линейке в честь Дня знаний. Лиза и Гарри стали первоклассниками, о чем Максим также сообщил в соцсетях, опубликовав видео школьной линейки. По данным СМИ, близнецы поступили в Первую Московскую гимназию - частную школу, где год обучения стоит 17 тысяч долларов.

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Не дождётесь, сплетники 😜

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Sep 6, 2020 at 8:13am PDT

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В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос «Как сегодня было в школе?» А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развёрнуто ответить на мой вопрос «Как сегодня было в школе?»😂 Ну вот хоть попалось фото, причём скачал из инстаграма 😊 Интересно, у кого дети - что ваши отвечают? #школа

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Sep 5, 2020 at 12:33am PDT

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