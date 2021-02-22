Не единственная, кого травила эта компания. Джина Карано рассказала об увольнении из "Мандалорца"
Foto: Kadrs no filmas

Актриса Джина Карано дала интервью консервативному изданию The Daily Wire, в котором подробно рассказала о решении компании Disney расторгнуть с ней контракт на съемку в сериале "Мандалорец" из-за публикаций в социальных сетях. В них Карано сравнила США с нацистской Германией.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я прошла через многое и видела уже так много травли. И я не единственная, кого травила эта компания, мне хорошо это известно… Я могла бы поделиться историей, которая все перевернет в медиа, но не могу, потому что это будет означать предать друга… Все боятся потерять работу", — сказала она.

Карано также сравнила руководство Disney и Lucasfilm с боксером, который во время поединка старается бить соперника только в голову. "Всего пару недель назад в Lucasfilm попросили художника, который на них работает, стереть мою героиню и заменить ее другим персонажем — и он гордо объявляет об этом в Twitter, стирает мою героиню и меняет ее на другую. Все поклонники Кары Дюн (героиня, которую играет Карано) были в ярости. Они спрашивали: "Почему вы не добавили этого персонажа? Почему надо было избавляться от персонажа? Что-то не так? Джину увольняют?", — пояснила она.

Актриса возмутилась тем, что узнала о своем увольнении из проекта через социальные сети, когда проверяла ленту новостей в Twitter и увидела в трендах хэштег "Увольте Джину Карано". Вместо официального письма о расторжении контракта, Джина по ошибке получила сообщение от сотрудника Disney, который занимался улаживанием разразившегося скандала.

Они следили за мной — как ястребы, а я видела людей на тех же съемках, которые могли говорить все что хотели, и в этом была проблема. У меня была проблема, потому что я не соответствовала основной линии

Карано призналась, что не хочет замолкать в социальных сетях или забирать обратно свои слова. "Я была готова к тому, что в любой момент со мной попрощаются, потому что видела, как это происходило со многими другими. Я видела выражения их лиц. Я видела травлю. Когда это начинается, они направляют на тебя свои ружья и ты знаешь, что остальное — лишь дело времени. Я подумала про себя: "Вы идете за мной, я знаю это". Они дали понять это через своих подчиненных и поэтому я повторяла: "Уйду с шумом и останусь честна перед собой", — сказала артистка.

Спустя примерно сутки после расставания с Disney Карано объявила о начале совместной работы с The Daily Wire над новым фильмом. "The Daily Wire помогает мне воплотить мечту — придумать и создать свой собственный фильм. Я кинула клич, и мои молитвы были услышаны. Я обращаюсь напрямую со словами надежды ко всем, кто живет в страхе быть "отмененным" тоталитарной бандой. Я только начала пользоваться своим голосом, который сейчас свободнее, чем был раньше, и надеюсь, что он вдохновит остальных поступить таким же образом. Они не смогут отменить нас, если мы им не позволим", — заявила она.

Представители The Daily Wire сообщили, что новый фильм Карано, где она исполнит главную роль, будет доступен эксклюзивно подписчикам издания. Детали работы над проектом не раскрываются, однако известно, что проект будет профинансирован в рамках сотрудничества The Daily Wire с продюсером Далласом Соннье ("Костяной томагавк", "Драка в блоке 99").

"Мы крайне взволнованы возможностью поработать вместе с удивительно талантливой Джиной Карано, которую выбросили Disney и Lucasfilm за оскорбление авторитарных голливудских левых. Это то, ради чего существует The Daily Wire, — обеспечивать альтернативу не только для потребителей, но и для создателей, которые отказываются преклониться перед бандитами", — сказал один из основателей издания Бен Шапиро.

В публикациях, которые стали причиной увольнения Карано, актриса сравнивала ненависть к сторонникам республиканской партии в США с ненавистью к евреем в нацистской Германии. В частности, она утверждала, что "быть республиканцем сегодня — все равно, что быть евреем во время Холокоста".

"Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи и даже дети. Так как историю редактируют, большая часть людей сегодня не осознает: чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то из-за их политических взглядов?" — заявила тогда Карано.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Объявления

Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
75 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€