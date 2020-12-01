Не мог подобрать верные слова. Ефремов написал письмо жене погибшего по его вине курьера
Foto: Vida Press

Осужденный за произошедшее по его вине смертельное ДТП актер Михаил Ефремов обратился к жене погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

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Текст послания опубликовала газета "Комсомольская правда". Издание уточняет, что письмо было написано еще 3 ноября, когда Ефремов находился в СИЗО, но до адресата дошло только сейчас.

Два листа, написанные от руки, "КП" показал адвокат Александр Добровинский, которому письмо передала Маргарита Захарова. По словам юриста, слова покаяния показались им искренними.

"Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что Вам пишет Михаил Ефремов. Убийца, как вы сказали, Вашего мужа, - цитирует адресованные вдове строки издание. - Я сотни раз пытался написать это письмо, но никак не мог подобрать верные слова. Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве, и не могу понять до сих пор, как это случилось. Но точно знаю одно. С того дня жизнь моя разделилась на до и после. Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за душу Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным... Прошу Вас, простите меня".

Также в письмо Ефремов говорит, что не знает теперь, как воспитывать своих детей и смотреть в глаза жене. "Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда", - пишет актер. Он также приносит извинения за выбор адвоката, оскорблявшего семью погибшего. По словам Ефремова, он не раз просил Пашаева не высказываться о потерпевших, но безрезультатно.

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