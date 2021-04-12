Не могу читать переписки мужа. Анна Седокова хочет выучить латышский

Певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая в прошлом году вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, хочет выучить латышский язык.

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Об этом артистка рассказала в социальных сетях. "У меня есть мечта. Понимать все языки мира. Как минимум испанский, французский, итальянский, китайский, португальский и, конечно, латышский. Самый непонятный для меня", - написала Анна в подписи к своему снимку в бикини.

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Она также добавила, что не может читать переписку мужа, но затем отметила, что это шутка. "Я не могу читать переписки мужа. Ну могу, просто это многоходовка. Никогда не читайте, это я шучу так. Если информация должна к вам прийти, то она придет к вам другим способом".