Жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что решение о разводе приняла еще до рождения четвертого ребенка несколько недель назад.
По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила музыканту четвертого ребенка. "Я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Мои дети — моя сила, мое украшение, и я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду", — обратилась она к подписчикам своей страницы.
Самойлова и Джиган провели в браке 10 лет. Об их разводе стало известно после слухов об изменах со стороны артиста и его помещения в психиатрическую клинику.
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Я сейчас не буду закрываться. за последние 2 месяца,я уже пережила внутри весь первичный шок ,вчерашний пост новость для вас ,я с этим уже живу.меня не нужно жалеть .я молодая,сильная,умная, добрая,веселая ,красивая и уверенная в себе.мои дети моя сила ,моё украшение.и я обязательно буду счастливой,по другому сценарию,но обязательно буду❤️так что надеюсь я найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в инстаграме)сейчас и так всем не легко ,но нужно держаться🙏берегите свои семьи ,цените и любите друг друга ❤️