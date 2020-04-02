Жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что решение о разводе приняла еще до рождения четвертого ребенка несколько недель назад.

По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила музыканту четвертого ребенка. "Я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Мои дети — моя сила, мое украшение, и я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду", — обратилась она к подписчикам своей страницы.

Самойлова и Джиган провели в браке 10 лет. Об их разводе стало известно после слухов об изменах со стороны артиста и его помещения в психиатрическую клинику.