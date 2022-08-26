Телеведущая и актриса Анфиса Чехова переехала в американский город Хьюстон. Анфиса сообщила, что уезжает в США, и отметила, что едет туда "не отдыхать, а жить". Об этом она сообщила в своем Instagram.

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44-летняя актриса намерена жить в США около месяца. Ранее она заинтриговала поклонников, когда рассказала в личном блоге, что на время переезжает из Москвы. Она предложила подписчикам угадать локацию, в которую она отправилась.

Ранее Чехова несколько месяцев провела на Бали. После возвращения с индонезийского острова Чехова ответила на слухи о своей эмиграции. Она сообщила в соцсетях, что не собирается менять страну. По ее словам, она родилась и выросла в России и любит ее "вне зависимости от политики и условий проживания".

Позже телеведущая вернулась в Россию, однако решила снова уехать, поскольку считает, что ей необходима смена локаций. И уже через пару дней оказалась в Далласе. Сейчас Анфиса делится в соцсетях видеороликами, снятыми на улицах города.

Напомним, что с 2011 года Анфиса Чехова участвовала в украинских шоу "Танцы со звездами" и "МастерШеф". В том же году вела на украинском канале СТБ реалити-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" и ток-шоу "Как выйти замуж с Анфисой Чеховой". В декабре 2017 года после продолжительного перерыва она вернулась на канал СТС, где в 2018 году стала ведущей реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди".