Не отреклась. "Метрополитен-опера" отменила выступления Анны Нетребко

В Нью-Йорке отменили серию выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко из-за ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра "Метрополитен-опера".

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"Сопрано Анна Нетребко была исключена из запланированных выступлений в "Метрополитен" в опере "Турандот" в апреле и мае, а также в опере "Дон Карлос" в следующем сезоне", — говорится в обращении генерального директора культурного учреждения Питера Гельба. Отмечается, что исполнительницу из России в постановке "Турандот" заменит украинская артистка Людмила Монастырская.

Директор театра подчеркнул, что Нетребко не подчинилась требованию "отречься от публичной поддержки Владимира Путина" в свете проведения РФ военной спецоперации на Украине. Гельб также признал, что отмена выступлений Нетребко является "великой потерей для "Метрополитен".

Наопмним, ранее театр La Scala отменил участие певицы в мартовских спектаклях, сославшись на ее болезнь. Сама артистка опровергла факт болезни, но подтвердила, что не приедет. Ее представитель Максим Берин рассказал СМИ, что она взяла психологическую паузу. "Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неправилен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать", — сказал он. Нетребко также сделала закрытым свой аккаунт в Instagram.

Баварская государственная опера 1 марта разорвала отношения с Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции России на Украине. Певица также отменила выступление в Гамбурге.